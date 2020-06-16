بيونسيه تدعو للقصاص لأصحاب البشرة السمراء من ضحايا العنصرية

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

كشفت النجمة والمطربة الأمريكية بيونسيه، عن أنها أرسلت خطاب رسمي للمدعي العام الخاص بولاية كنتاكي الأمريكية، تطالب فيه بالقصاص لضحية أخرى من ضحايا العنف الشرطي بحق أصحاب البشرة السمراء.

وبحسب جريدة الديلي ميل البريطانية، فإن بيونسيه، قد استغلت التصعيد على خلفية مقتل جورج فلويد، وطالبت في خطابها بالقصاص للشابة الأمريكية “بريونا تايلور”، التي قتلت خلال عملية اقتحام غير شرعية لمنزلها من جانب الشرطة.

وطالبت بيونسيه إستغلال الروح السائدة حاليا، في إعلاء القانون وتحقيق العدالة، ليس لجورج فلويد فقط ولكن لكافة ضحايا العنصرية.

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ومن جانبها أكدت جريدة اندبندنت، أن الفنانة والنجمة البريطانية بيونسيه، فى طريقها للتوقيع على صفقة ضخمة بقيمة 100 مليون دولار، أي ما يعادل 80 مليون جنيه إسترليني، وذلك للعمل فى ثلاثة أفلام لديزني.

وبحسب تقرير صحفي، للجريدة العالمية أضافت أنه من المقرر أن تظهر المغنية فى الموسيقى التصويرية لفيلم شركة “مارفل”، Black Panther ، المقرر إصداره العام المقبل، بالإضافة إلى فيلمين آخرين.

بينما قال مصدر أخر، لجريدة “ذا صن”، إن بيونسيه أصبحت لاعبًا رئيسيًا لشركة ديزنى قائلا :هي مناسبة تمامًا لعلامتها التجارية.

وفى سياق آخر شاركت النجمة العالمية بيونسيه في احتفالية Dear Class 2020 للإحتفال بتخرج الطلبة في زمن تفشي فيروس كورونا، وهي احدي مبادرات ميشيل أوباما زوجة الرئيس الإمريكي السابق.