دنيا بطمة تحتفل بعيد ميلاد ابنتها وسط أجواء مبهجة.. فيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - سارة إبراهيم

احتفلت الفنانة المغربية دنيا بطمة وزوجها المنتج محمد الترك بعيد ميلاد ابنتهما “غزل”، والتي أتمت عامها الثالث.

الفنانة المغربية شاركت متابعيها بمقطع فيديو من الاحتفال، على حسابها الخاص على موقع “انستجرام”، والذي ظهرت فيه وهي تغني لابنتها أغنية عيد الميلاد، بعد أن زينت المكان بديكورات مبهجة، وأحضرت لابنتها قالبين تورتة مميزين.

دنيا أرفقت الفيديو بتهنئة خاصة لابنتها، بقولها: “الله عطاني أول وأجمل فرحة.. أحلى بنوته الله يحميها.. واليوم كملت ثلاث سنوات ان شاء الله العمر كله ونشوفك في أعلى المراتب”.

Advertisements

وأضافت: “يا رب كل عائلتك تحبك وكلنا نفتخر بشخصيتك وجمالك وخفة دمك يا عمري @gazalmalturk شكرا قلبي على كل شي @alturkproductions انتظرونا في جلسة تصوير كيوت حبايبي #happybirthday #happy شكرا على رسائلكم الجميلة 16/06/2017”.

زوج دنيا أعاد نشر الفيديو على حسابه على “انستجرام”، ووجه تهنئة لابنته، بقوله: “كل عام وأنت بألف خير أميرتي الصغيرة يارب يأخذ من عمري ويعطيك اليوم ميلادك كل عام وأنتي بألف خير. ودعت بك عام مضى، وأقبلت بك عام جديد، أتمنى أن تزهر أيامك بسعادة ورضى”.

وكانت الفنانة المغربية دنيا بطمة قد أطلقت مؤخرا مبادرة إنسانية لتوزيع الكمامات الطبية بشكل مجاني، بالإضافة إلى التبرعات على الفقرا والمحتاجين، وذلك على سبيل مكافحة فيروس كورونا المستجد.