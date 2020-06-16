عمرو محمود ياسين يعلق على انتحار سارة حجازي: اتعاطف معها وليس على المريض حرج

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

علق الفنان والسيناريست المصري عمرو محمود ياسين، على انتحار الناشطة المصرية سارة حجازي، والمقيمة في كندا، بعد فترة من إعلان إلحادها تاركة رسالة ورائها إلى إخوتها وأصدقائها عن قسوة تجربتها الحياتية التي لم تتحمل مقاومتها.

عمرو محمود ياسين، نشر صورة سارة ورسالتها الأخيرة، عبر صفحته الشخصية بموقع “إنستجرام”، وعلق عليها قائلًا: “دايما بشوف أن الشخص المنتحر بالتأكيد كان يحتاج إلى رعاية ومساعدة نفسية طبية كبيرة في الفترة التي سبقت قرار إنهائه لحياته.. ومن المنطلق ده بعتبر الشخص المنتحر مريض نفسي وبالتالي اتعاطف معه ومع ضعفه وقلة حيلته اللي دفعته إنه يتخلى عن غريزة أساسيه خلقها الله في كل مخلوقاته وهي غريزة البقاء وحفظ الذات”.

وأضاف: “ولذلك عندما يقرر أحدهم إنهاء حياته أتعاطف معه وأترحم عليه.. لأنه ليس على المريض حرج”.

وعن جدل إلحادها، قال: “أما مسألة سارة حجازي وإلحادها فدي مسألة أخرى أنا بعتبر إنها كانت في مرحلة من حياتها تبحث فيها عن ماهية الحياة والخالق وجايز لو كانت عاشت أكتر من كده كانت عادت عن إلحادها.. زي أحمد حرقان اللي ملأ الدنيا كلاما عن إلحاده ثم عاد مؤخرا وأشهر إسلامه مرة أخرى.. فالأمور يا جماعة معقدة.. ومش بسهولة كده نحسمها أو نقيس عليها بأمثلة أخرى.. اتركوا الأمر لصاحب الأمر”.