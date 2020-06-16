منة فضالي تثير حيرة جمهورها حول حالتها الصحية بعد سؤالها عن تحليل كورونا

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أثارت الفنانة المصرية منة فضالي، حالة جدل كبيرة بعد الإعلان عن رغبتها في إجراء فحص فيروس كورونا المستجد.

وقالت منة فضالي، في منشور عبر صفحتها الشخصية بموقع “فيس بوك”: “عاوزه اعمل تحليل كورونا وبكلم معمل البرج وألفا محدش بيرد حد ممكن يفيدني”، وأثارت تدوينة منة فضالي، العديد من تساؤلات متابعيها حول حالتها الصحية.

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من ناحية أخرى شاركت منة فضالي في مسلسل “حب عمري”، تأليف فداء الشندويلي، ومن إخراج عبدالعزيز حشاد، وبطولة هيثم شاكر وسهر الصايغ ومي القاضي وأحمد كرارة وحنان سليمان وأماني كمال وديانا هاشم وسامح الصريطي وتامر فرج وعدد آخر من الفنانين.

وفاجأت منة فضالي، متابعيها بإعلانها تبرأها من المسلسل وطلبت عدم سؤالها عنه، وذلك دون الكشف عن سبب ذلك.

كما شاركت في مسلسل “لما كنا صغيرين”، المقرر عرضه في رمضان 2020، وهي من بطولة محمود حميدة، خالد النبوي، وريهام حجاج، نسرين أمين، نبيل عيسي، محمود حجازي، والدكتور أشرف زكي، والمسلسل من إنتاج شركة “ارت ميكرز” أحمد عبد العاطى، وتأليف أيمن سلامة، وإخراج محمد على.