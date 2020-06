حفيدة رجاء الجداوي توجه لها رسالة مؤثرة بعد إيجابية إصابته بكورونا للمرة الثالثة

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

وجهت رضوى هندي، حفيدة الفنانة المصرية رجاء الجداوي، رسالة لها بعد خضوعها للمسحة الثالثة لفيروس كورونا والتي أثبتت إيجابية الفيروس.

وقالت رضوى، في تدوينتها: “عمري في حياتي ما هنسى يوم لما كنا مسافرين و قابلنا ملكة الأردن (الملكة رانيا) صدفه و أنا كنت صغيرة و مش مستوعبة الموقف ، وقفت قدامك و قالتلك “I’m one of your biggest fans “و بعدين نزلت على ركبتها ليا و قالتلي “you should be very proud of your grandmother “”.

وأضافت :”مش سهل إن الكلام ده تقوله ملكة لكن المستحيل إني ماكونش فاخورة بيكي و إنك تكوني قدوتي قومي و اجمدي و ارجعي لان لسة في كتير نفسي أتعلمه منك”.

واختتمت كلامها قائلة: “عمري ما هكون زيك عشان أنا قلتها قبل كدة و بقولها تاني اللي زيك ما يجيش مرتين .. يا رب قادر على كل شيء تقبل منا الدعاء و اعمل لنا اللي فيه الخير أنت عليم بكل شيء”.

يذكر أن مصدر طبي من مستشفى أبوخليفة، بالإسماعيلية كشف أن المسحة الثالثة للفنانة رجاء الجداوي، أثبتت إيجابية إصابتها، وهو ما يعنى استمرار خضوعها للعلاج حتى إشعار آخر.