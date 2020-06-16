إيهاب توفيق يستعد لـ«زحمة الأيام» مع حميد الشاعري ومصطفى قمر وهشام عباس

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

يستعد النجم المصري، إيهاب توفيق لطرح أغنية جديدة تحمل أسم “زحمة الأيام” خلال الفترة القليلة المقبلة، وذلك بالتعاون مع النجوم حميد الشاعري ومصطفى قمر وهشام عباس.

ونشر إيهاب توفيق، صورًا عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام” حول هذه الاستعدادات مع عدد من نجوم الفن.

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وأظهرت صور نشرها الفنان إيهاب توفيق عبر حسابه الرسمي على إنستجرام جانبًا من الاستعدادات لطرح الأغنية معلقًا قائلاً: ‎تحضيرات اغنية (زحمة الأيام) قريبًا مع الحبايب حميد الشاعري ومصطفى قمر وهشام عباس.

وفي وقت سابق، انتهى الفنان إيهاب توفيق، من تسجيل أغنية وطنية جديدة بعنوان “100 تحية”، من كلمات محمد الجمال، وألحان وتوزيع فارس فهمي، ومن المقرر طرحها خلال الأيام المقبلة على موقع يوتيوب والقنوات الفضائية.

وتقول كلمات الأغنية: “مصر مش ناسية اللي شيلها.. واللي فى الشدة افتكرها.. والرئيس فى خطابه قالها.. مصر تحيا.. وتحيا مصر، شعبها حافظ جميله‍ا.. طول ما فيها بيجرى نيلها.. عمرها ما يقل خيرها.. وأسالوا مين هى مصر”.