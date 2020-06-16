وفاة والدة الفنانة السعودية ليلى السلمان

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

فجعت الفنانة السعودية ليلى السلمان بوفاة والدتها، واعلنت هذا الخبر الحزين على حسابها الخاص على موقع “انستجرام”.

الفنانة السعودية كتبت: “توفيت اليوم والدتي أرجو الدعاء لها #ليلى_سلمان”، وقد تلقت الكثير من تعليقات التعازي والمواساة من جمهورها وزملائها الفنانين.

الفنانة مروة محمد كتبت في تعزيتها لها: “الله يرحمها ويغمد روحها الجنة ويطول بعمرك ياحبيبتي”، وكتبت الفنانة فخرية خميس: “عظم الله لكم الاجر حبيبتي ليلى الله يرحم فقيدتكم الغالية ويغفرلها ويحسن اليها ويصبركم حبيبي”.

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وليلى السلمان ممثلة سعودية، ولدت في مدينة الزبير العراقية حيث كان والداها يعيشان منتقلان بين العراق والكويت ولها شقيقتان وثلاث أشقاء.

كانت بدايتها في المجال الفني بعام 2000 وذلك بمسلسل “خطوات على الجليد”، وتنوعت أعمالها الفنية ما بين التراجيديا والكوميديا، وتوزعت أعمالها الفنية بين دول الخليج، ومنها: “السرايات”، و”أضحك ولا أبكي”، و”شعره على الكتف”، وصالح وطالح”، و”لا يا عمر الزهور”، و”بيوت من ثلج”، و”طاش ما طاش”، و”الخطر معهم”، و”بقايا أمل”، وغيرهم

والفنانة ليلى السلمان متزوجة ولديها عدد من الأبناء، وابنتها هي الفنانة نوال محمد.