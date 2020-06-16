منة جلال تفاجئ جمهورها وتعلن عن زواجها من رجل أعمال

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

احتفلت الفنانة الشابة منة جلال بزواجها من رجل أعمال مصري يعيش في السعودية، وذلك وسط أجواء عائلية بسيطة، نظرا لأزمة انتشار فيروس “كورونا” المستجد.

الفنانة الشابة أعلنت زواجها، على حسابها الرسمي بموقع “الفيس بوك”، حيث اكتفت بكتابة تاريخ الزواج مع رسم لخاتم، إشارة منها إلى زواجها، وقد تلقت الكثير من تعليقات المباركة والتهنئة من جمهورها.

وكانت الفنانة المصرية منة جلال قد أعلنت في شهر فبراير الماضي استعدادها للاحتفال بزفافها، وذلك بعد ارتباطها على شاب من خارج الوسط الفني.

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منة جلال، قالت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “ربع دستة ستات”، والمذاع عبر فضائية “المحور”، إن والدتها الفنانة سعيدة جلال، مازالت غير مقتنعة بفكرة زواجها ويوجد بينهما شد وجذب بسبب هذا الموضوع ولكن في نهاية الأمر هي مثلها مثل اي أم تحلم بزواج ابنتها واستقرارها.

وأضافت، يوجد أوقات تجعلك تقول إن هذا هو الوقت المناسب والشخص المناسب لأنني لا أريد الانفصال، لافتة إلى أنها أصيبت بالحسد، بعد إعلان خطوبتها حدثت مشاداة بينها وبين خطيبها، وذلك لأن العين مذكورة.

وطلبت منها الفنانة مها أحمد أن تكون أول أغنية في حفل زفافها لخالها الفنان الراحل شفيق جلال.

يذكر أن أخر أعمال منة جلال، كان مشاركتها في مسلسل “حواديت الشانزليزيه”، الذي تم عرضه مؤخراً وحقق نجاحًا كبيرً، والذي تدور أحداثه في فترة الخمسينيات والحياة الاجتماعية من خلال العديد من الحواديت المتشابكة والمتداخلة مع تناولها بشكل مشوق، والمسلسل ينتمي لنوعية المسلسلات الـ45 حلقة.