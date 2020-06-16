واشنطن - لايف ستايل
تغييرات كبيرة طرأت على صناعة السينما خلال الفترة الأخيرة بسبب فيروس كورونا وما تبعه من تأثير على خريطة مواعيد طرح الأفلام، .. وهو الأمر الذى شمل فيلم توم وجيري الذى ينتظره قطاع كبير من المحبين ممن ينتظروه بشغف كبير، إلا أن الشركة المنتجة للفيلم أعلنت مؤخراً عن تأجيل العمل إلي مارس 2021، وذلك بعدما كان مقرراً له العرض نهاية العام في شهر ديسمبر، حسب ما نشره موقع "MovieWeb".
فيلم "توم وجيري" من إخراج تيم ستوري وشارك في تأليفه كل من إريك جرافينج وكاتي سيلبرمان وأبريل بروسر وكيفين كوستيلو.
على جانب آخر تم تأجيل طرح عدد من الأفلام الأخرى منها Wonder woman 1984، من بطولة جال جادوت والساحرة لآن هاثواي، وأيضا Bios لتوم هانكس.
وكان قد توفى مخرج أفلام الرسوم المتحركة توم وجيرى الأمريكى جين ديتش في العاصمة التشيكية براج عن عمر يناهز 95 عاماً، وفقًا لوسائل الإعلام التشيكية خلال العام الجاري.
وكان فيلمه مونرو، الذي يدور عن فتى صغير اختير عن طريق الخطأ للانضمام للجيش، قد فاز بجائزة أوسكار عن أفضل فيلم رسوم متحركة قصير عام 1961.وكان ديتش مسئولاعن أكثر من 12 حلقة من حلقات توم وجيري.
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كانت هذه تفاصيل خبر تأجيل طرح فيلم توم و جيري للعام المقبل بسبب انتشار وباء "كورونا" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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