تأجيل طرح فيلم توم و جيري للعام المقبل بسبب انتشار وباء "كورونا"

تغييرات كبيرة طرأت على صناعة السينما خلال الفترة الأخيرة بسبب فيروس كورونا وما تبعه من تأثير على خريطة مواعيد طرح الأفلام، .. وهو الأمر الذى شمل فيلم توم وجيري الذى ينتظره قطاع كبير من المحبين ممن ينتظروه بشغف كبير، إلا أن الشركة المنتجة للفيلم أعلنت مؤخراً عن تأجيل العمل إلي مارس 2021، وذلك بعدما كان مقرراً له العرض نهاية العام في شهر ديسمبر، حسب ما نشره موقع "MovieWeb".

فيلم "توم وجيري" من إخراج تيم ستوري وشارك في تأليفه كل من إريك جرافينج وكاتي سيلبرمان وأبريل بروسر وكيفين كوستيلو.

على جانب آخر تم تأجيل طرح عدد من الأفلام الأخرى منها Wonder woman 1984، من بطولة جال جادوت والساحرة لآن هاثواي، وأيضا Bios لتوم هانكس.

وكان قد توفى مخرج أفلام الرسوم المتحركة توم وجيرى الأمريكى جين ديتش في العاصمة التشيكية براج عن عمر يناهز 95 عاماً، وفقًا لوسائل الإعلام التشيكية خلال العام الجاري.

Advertisements

وكان فيلمه مونرو، الذي يدور عن فتى صغير اختير عن طريق الخطأ للانضمام للجيش، قد فاز بجائزة أوسكار عن أفضل فيلم رسوم متحركة قصير عام 1961.وكان ديتش مسئولاعن أكثر من 12 حلقة من حلقات توم وجيري.

قد يهمك ايضا:

"هوليوود" تستعد إلى إنجاز الأفلام المؤجلة لتدخل جداول العروض قريبًا

هند صبري تكشف أحب الأفلام لها والسر وراء ذلك