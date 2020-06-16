استئناف أول فيلم للتصوير في بريطانيا بعد انتشار وباء "كورونا"

كشف موقع ديدلاين عن استعداد شركة Universal لإستئناف تصوير فيلم Jurassic World: Dominion في المملكة المتحدة يوليو المقبل ليكون بذلك هو أول فيلم يستأنف تصويره بالمملكة بعد تفشي فيروس كورونا وتوقف جميع الأفلام السينمائية وغلق دور العرض السينمائي حول العالم.

Jurassic World: Dominion واحد من أبرز الأفلام المنتظرة لما لها من شعبية كبيرة لدى الجمهور، ولكن شركة Universal أوقفت التصوير حيث كان العمل يصور منذ شهر فبراير فى لندن لكن الفيروس وتفشيه فى البلاد أوقف التصوير.

الفيلم من بطولة دانييلا بينيدا، وبرايس دالاس هوارد، وكريس برات، وديشن لاكمان، ولورا ديرن، وجيك جونسون، وسام نيل، وجيف جولدبلوم، وجاستيس سميث، وعمر سى، وسكوت هيز، وديواندا وايز، وإيزابيلا سيرمون، ومامودو أثى.

وكان فيلم النسخة الحية من The Little Mermaid هو أيضا تعطل بسبب حالة التوقف التي تأثر بها الإنتاج السينمائي بسبب فيروس كورونا حيث أجلت شركة ديزنى تصويره.

ومن المقرر أن تقوم هالى بيلى بدور «آرييل»، حورية البحر الأميرة التى تحلم بأن تكون إنسانة، بينما تلعب «ميليسا مكارثى» دور عمتها الشريرة أورسولا، وسيلعب «خافيير بارديم» دور الملك تريتون.

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«The Little Mermaid» من إخراج روب مارشال وكتبه ديفيد ماجى، سيتضمن الفيلم المقبل الأغانى الأصلية من فيلم الرسوم المتحركة الكلاسيكى الذى طرح عام 1989، بالإضافة إلى أغان جديدة من الملحن الأصلى آلان مينكين مع كلمات المؤلف لين مانويل ميراندا.

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