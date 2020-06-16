ملكة جمال سابقة في كولومبيا تخضع لعملية بتر ساق

اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي واتساب







"الخليج 365" من بيروت: خضعت ​ملكة جمال كولومبيا لعام​ 2011 ​دانييلا ألفاريز​ لعملية جراحية لبتر ساقها بعد أن تم اكتشاف خلل في الشرايين تمنعها من استخدامها بطريقة طبيعية.

وكشفت ألفاريز في مقطع فيديو تفاصيل عمليتها الجراحية قائلة: “سأجري عمليتي الأخيرة حيث سيتم بتر قدمي اليسرى مع أخذ مقاسات لتركيب رجل اصطناعية لي”.

وأوضحت دانييلا أن كل شيء بدأ في شهر أيار/ مايو عندما كانت ستخضع “لعملية سهلة في بطنها وإزالة ورم معين منه” لكن اتضح للأطباء أن ذلك مرتبط بقدمها وأن الشرايين لا تعمل كما يجب مما قد يشكل خطرا على حياتها.

وبعد هذه العملية اتخذ الأطباء وملكة الجمال القرار أن تحصل الأخيرة على طرف اصطناعي بدلاً من قدم لا تعمل. وقالت في هذا النطاق: “لقد اتخذت القرار بين وجود قدم لا تعمل أو طرف اصطناعي يسمح لي بالرقص مرة أخرى والركض وركوب الدراجة والسباحة واخترت الاحتمال الثاني”.

ونشرت دانييلا مجموعة صور لها بعد قيامها بعملية البتر عبر حسابها الخاص على “إنستغرام” وكتبت معلقةً: “أريد أن أشارككم نسختي الجديدة، وأنا أحب جسدي كما كان من قبل، ويسعدني أن أكون هنا في هذا العالم للتغلب على جميع التحديات التي تأتي في حياتي الجديدة”.