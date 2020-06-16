أنجلينا جولي تخشى على إبنتها من التمييز العنصري

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"الخليج 365" من بيروت: أعربت الممثلة الأميركية "أنجلينا جولي"، خلال حديثها لمجلة "هاربر بازار" بنسختها البريطانية، عن خوفها من أن تصبح إبنتها "زهرة" البالغ من العمر 15 عامًا ضحية للتميز العنصري بسبب لون بشرتها،

ويأتي هذا الخوف بعد تصاعد التوتر العرقي في الولايات المتحدة إثر وفاة الأميركي الأسود "جورج فلويد" على يد ضابط شرطة في مينيابوليس، وانطلاق احتجاجات حركة Black Lives Matter في مختلف أنحاء العالم.

وقالت جولي: "هناك أكثر من 70 مليون شخص اضطروا إلى الفرار من منازلهم في جميع أنحاء العالم بسبب الحرب والاضطهاد العرقي، وهناك عنصرية وتمييز في أميركا ..".

وأضافت: "إن النظام الذي يحميني لكنه قد لا يحمي طفلي، أو أي رجل أو امرأة أو طفل آخر في بلدنا على أساس لون البشرة، لا يطاق."

وأوضحت: "نحن بحاجة إلى التقدم إلى ما وراء التعاطف والنوايا الحسنة، للقوانين والسياسات التي تعالج بالفعل العنصرية الهيكلية وتوقف الإفلات من العقاب.. إنهاء الانتهاكات لأفعال الشرطة مجرد بداية، على التغيير أن يتوسع ليشمل جميع جوانب المجتمع، من نظامنا التعليمي إلى سياساتنا."

والجدير بالذكر أن انجلينا جولي تعمل كمبعوث خاص للمفوض السامي لشؤون الأمم المتحدة، وأشادت بمنظمي الاحتجاجات وكفاحهم من أجل التغيير.

وكانت وزوجها السابق الممثل الأميركي "براد بيت" قد تبنيا "زهرة" من أثيوبيا حينما كانت في الثالثة من عمرها تقريبًا، وحاولا قدر المستطاع حمايتها من المجتمع الوحشي الذي كانت تعيش فيه.