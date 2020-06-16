داليا البحيري تكشف نتيجة مسحة كورونا الخاصة بها

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"الخليج 365" من بيروت: أعلنت الفنانة المصرية، داليا البحيري، خلوها وأبنائها من فيروس "كورونا" المستجد، بعد إعلان زوجها إصابته به.



وجاء ذلك خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أنها تلتزم بكافة الإجراءات الطبية والاحترازية، وتابعت:"إصابة حسن كانت خبطة كبيرة لنا".

وقالت إن زوجها عندما علم بإصابته سارع على الفور وأعلن عن ذلك، موضحة أنه لديه شفافية كبيرة خاصة تجاه المرض.

وعن تفاصيل إصابة زوجها بفيروس كورونا المستجد، أوضحت أن حرارته ارتفعت قبل يوم من تحضيرهم للسفر إلى الساحل الشمالي، لكنها أصرت على عدم السفر لحين الأطمئنان على حالته الصحية.

وأشارت إلى أن زوجها أجرى في البدية بعض التحاليل السريعة والتي أوضحت عدم إصابته بشيء ومنها صورة دم كاملة، لكنه حينما أجرى المسحة كانت نتيجتها إيجابية.

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وتابعت قائلة: "عندما تأكدنا من إصابته قامت بعمل مسحات لها ولأولادها وللعاملين معها بالبيت وجاءت سلبية".

ولفتت "البحيرى"، إلى أنها قامت بعزل أسرتها على الفور، فضلاً عن أنها رفضت استقبال أى من أشقائها من الذين قدموا للاطمئنان عليها، وتابعت ضاحكة: "طردت أبويا وإخواتى من البيت إمبارح خوفاً عليهم". وأشارت إلى أن المحيطين بهم تفاجئوا بخبر إصابة زوجها، حيث أنهم كانوا حريصين بشدة على البقاء في المنزل واتباع الإجراءات الوقائية".

ووجهت الممثلة المصرية الشكر لجميع من سأل عليها قائلة" اهتمامكوا على راسنا من فوق، وفي المواقف اللي زي دي بيبان الحب والجدعنة"

ووجهت في الختام رسالة إلى المصريين، بضرروة عدم إخفاء الإصابة بالفيروس، قائلة :"الفيروس مش عيب ده زيه زي أي فيروس زي البرد، واللي يتصاب عليه أن يتبع الإجراءات الطبية، ولا يخفى أمره"

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