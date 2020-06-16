شكرا لقرائتكم خبر عن قبل 14 عاما.. شوف محمد رمضان جسد دور أحمد زكي إزاي.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف النجم محمد رمضان عن تقديمه لدور النجم الراحل أحمد زكي في مسلسل جديد ويحمل اسم "الإمبراطور"، ولكن لم تكن هذه المرة الأولي التي يجسد بها دوره، فسبق وأن قدمه فى مسلسل "السندريلا" أمام النجمة مني زكي عام 2006، إلى جانب كلا من غادة رجب ومدحت صالح، وتأليف ممدوح الليثي، سيناريو وحوار عاطف بشاي وإخراج سمير سيف.





وأعلن النجم محمد رمضان منذ أيام تجسيده حياة النمر الأسود الفنان الراحل أحمد زكى، عبر حسابه الشخصى بـ "انستجرام" من خلال مسلسل "الأمبراطور أحمد زكى"، والذى سيعرض في رمضان المقبل لعام 2021، دون الكشف عن تفاصيل الأسماء المشاركة في المسلسل سواء المؤلف أو المخرج أو باقى فريق العمل.

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وكان الكاتب الكبير وحيد حامد أكد لـ"الخليج 365"، أن المخرج محمد سامى تواصل معه في أواخر أيام شهر رمضان الماضى، أثناء عرض مسلسل "البرنس"، واقترح عليه فكرة مشروع جديد وهى تقديم قصة حياة النجم الراجل أحمد زكى ويقوم ببطولته النجم محمد رمضان، ورحب بالمشروع وتحمس له. لكنه قال أنه مشغول حاليا بالجماعة الجزء الثالث

ونشر النجم محمد رمضان، فيديو عبر حسابه الشخصى بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام" أثناء تجسيده في أحد اللقاءات التليفزيونية للنجم الراحل، وعلق قائلا، "قلت زمان أتمنى تجسيد نجم التجسيد الأول ورئيس جمهورية التمثيل "أحمد زكي" .. ودلوقتي بعلن ان شاء الله عن مسلسلي القادم الامبراطور أحمد زكي رمضان2021، ثقة في الله نجاح".

يذكر أن آخر أعمال النجم محمد رمضان مسلسل "البرنس" ع من تأليف وإخراج محمد سامى وبطولة، محمد رمضان، نور اللبنانية، احمد زاهر، روجينا، نجلاء بدر، ادوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامى، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخى، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم ايهاب، أحمد داش، وإنتاج شركة سينرجى.