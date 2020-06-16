شكرا لقرائتكم خبر عن إنفو جراف.. كيف رد الفنانون على الشائعات وحملات التنمر؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتعرض بعض الفنانين للشائعات بل والتنمر أحيانا كثيرة عليهم أو على أسرهم، كان أحدث هذه الحملات ما تعرضت له أسرة الفنان شريف منير من تنمر على بناته مما دفعه لمواجهة ذلك عن طريق اللجوء للقضاء ضد أي شخص يتطاول على أسرته مجددا، بالإضافة لحملة التنمر التي تعرض لها الفنان محمد رمضان وطفله الصغير، بخلاف الشائعات التي لاحقت البعض مثل الفنان حسن الرداد وعلاقته بزوجته إيمى سمير غانم.

في الإنفو جراف التالى يرصد ”الخليج 365” أهم ردود الفنانين على ما تعرضوا له من شائعات أو تنمر وكيف تعاملوا معها...



