شكرا لقرائتكم خبر عن بيومي فؤاد لُقب بـ "النحيت" وأطلق عليه جوكر الدراما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلق عليه بچوكر الدراما المصرية، بعدما قدم العديد من الأدوار الممتعة والمختلفة سواء في السينما أو التلفزيون، هو الفنان بيومى فؤاد الذي يحتفل اليوم بعيد ميلاده ، منذ طفولته كان يحلم بأن يكون ممثلا أو لاعب كرة لأنه يرى أن هذين المهنتين تجعلك تعمل ماتحب وفي نفس الوقت تتقاضى عليه أجرا، وبدأت حياته الفنية في المسرح حيث شارك بالعديد من العروض المسرحية في فرق الهواة ومسرح الدولة ومسرح الهناجر منذ عام ٩٠، وكان المسرح بالنسبة له هواية.

ومنذ عام ٢٠٠٩ بدأ تقديم أدوار صغيرة في السينما والتلفزيون مثل فيلم "دكان شحاته" ، ومسلسل "آدم وجميلة" وبدأت شهرته الحقيقية من مسلسل "الكبير أوي" للنجم أحمد مكى حيث قدم دور الطبيب بشكل كوميدي أحبه الجمهور، وجاءت إنطلاقته الفنية في السنوات الأخيرة حيث قدم العديد والعديد من الأدوار سواء في التلفزيون أو السينما حتى أطلق عليه البعض لقب "النحيت" ذلك اللقب الذى لم يزعجه يوما فهو يرى أن جميع الأدوار التي قدمها مختلفة عن بعضها البعض فهو لم يكرر نفسه يوما في عمل.

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بالرغم من موهبته الكبيرة التي أثبتها من خلال أعماله إلا أنه مازال يفضل تقديم الدور الثانى ويعتبره أفضل من البطولة المطلقة من وجهة نظره ، وعرف بيومي فؤاد بالممثل الكوميدي ولكنه لم يحب أن يحصر في الكوميدي فقط فكانت المفاجأة هذا العام لتقديمه دور مغاير تماما عما رأه جمهوره من قبل ، حيث قدم أحد الأدوار الجادة في مسلسل خيانة عهد الفنانة يسرا ونال إعجاب الجميع ، يؤمن بأن المسرح كوميدى فقط وان ليس كل الكوميديانات يستطيعون تقديم أدوار جادة .