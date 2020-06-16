شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة حسن علوان أول فنان يمنى بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توفي الفنان اليمني حسن علوان الذي اشتهر بشخصية "الشيخ طفاح" عن دوره الرئيسي في المسلسل الرمضاني الشهير "همي همك"، بأعراض فيروس كورونا، في مدينة إب وسط اليمن.وفق العربية.

وأكد مصدر طبي لـ"العربية.نت"، أن الفنان علوان الذي يعاني من مرض القلب، تسببت إصابته بفيروس كورونا، في تدهور حالته الصحية بشكل سريع ما أدى إلى وفاته، موضحا أن الفنان علوان توفي في مستشفى جبلة، بمحافظة إب وسط اليمن.

وحولت ميليشيات الحوثي الانقلابية، مستشفى جبلة إلى مركز للعزل الصحي للمصابين بفيروس كورونا وسط أنباء عن وفاة أعداد كبيرة بالوباء والذين تتكتم الميليشيات في الإفصاح عن عددهم.

ونعى الكثير من الفنانين على صفحاتهم في مواقع التواصل الاجتماعي، الفقيد حسن علوان المشهور بـ "الشيخ طفاح" الذي مثل دوره في أحد مسلسلات الدراما اليمنية لخمسة مواسم في وقت سابق.

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والفنان علوان (مواليد 1962) ممثل وفنان ومخرج مسرحي من أبناء محافظة الحديدة، بدأ مشواره الفني كممثل ومخرج في فرقة المسرح الوطني بصنعاء، وكانت له أغنية باللهجة التهامية "عطاء ورب وكريم" والتي لاقت رواجا كبيراً في التسعينيات.

كما شارك في عدة مسلسلات ومسرحيات يمنية، لكن المنعطف الأبرز في مسيرته المهنية كانت في تجسيد شخصية "الشيخ طفاح" في المسلسل اليمني الشهير "همي همك"، الذي عرض لخمسة مواسم، حيث أكسبه شهرة وتعرف عليه الجمهور أكثر عبر هذه الشخصية.

وتحفل مسيرة حسن علوان بمشاركة غزيرة من الأعمال الفنية، وقد عمل كممثل ومخرج في فرقة المسرح الوطني في صنعاء وشارك في العديد من الفعاليات محلياً وعربيا، ودخل مجال الفن قبل التمثيل، كما كان له أغنية باللهجة التهامية (عطاء ورب وكريم) والتي لاقت رواجاً كبيراً في ذلك الوقت (أيام التسعينات).

وتشهد مدينة إب، الخاضعة لسيطرة الحوثيين، والتي يسكنها الفنان علوان منذ سنوات عقب نزوحه من الحديدة، تفشياً واسعاً لفيروس كورونا وسط تصاعد الإصابات والوفيات، مع استمرار إنكار الميليشيات وتكتمها على وجود الوباء.