ميجان فوكس تؤكد قصة حبها لـ Machine Gun Kelly بـ"بوسة".. صور

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن قصة حب النجمة العالمية ميجان فوكس مع نجم الراب Machine Gun Kelly تشغل الكثيرين خلال هذه الفترة، وذلك بعد نشر مغني الراب الشهيرعدد من مقاطع المشاهد الماخوذة من الكليب " Bloody Valentine " الذي شاركت ميجان فيه مع صديقها .

سجلت عدسات مصوري " البابارتزي " عدة صور لفوكس البالغة من العمر ( 34 عاما ) و هي تتنزه مع مغني الراب والممثل البالغ من العمر ( 30 عاما ) في حي شيرمان أوكس في لوس أنجلوس خلال تناولهما مشروباتهم المفضلة وكان الثنائي ممسكين بايدي بعضهم البعض .



و بعد أن توجه الثنائي لاستقلال سيرتهما ، ظهرا بأحد الصور Machine Gun Kelly و هو يقبل ميجان فوكس الذي تعتبر واحدة من جميلات هوليوود .



ظهرت ميجان فوكس مرتديه ملابس سوداء " كاجوال " مكونه من " تي شيرت " و بنطلون من تصميم " Lovers + Friends " وصل سعره الي 167 جنيه إسترليني ، بينما كانت ممسكة بيدها " جاكت " من الجلد بنفس اللون .

يذكر أن ميجان فوكس قدمت عدد كبير من الاعمال الفية الناجحة ، و من أبرزها : " Jennifer's Body " و " Passion Play " و " This Is 40 " و" Above the Shadows " ، و غيرهم .

