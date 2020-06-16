شكرا لقرائتكم خبر عن شيريهان وحقائب هيرمز.. غرام تكلفته 4 ملايين و636 ألف جنيه "فيديو" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اختفت النجمة الاستعراضية الشهيرة شريهان عن الساحة الفنية لسنوات طويلة بسبب ظروف مرضها، إلا أنها لم تختف من أذهان عشاقها ومحبيها ممن عاشوا طفولتهم على أنغام فوازير رمضان التي قدمتها لسنوات طويلة، حتى بدأت للظهور مجددا منذ عام 2017 وبدأت بنشر صورها وأخبارها على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي.

وبإلقاء نظرة على هذه الصور نجد أن حقائب اليد ذات الماركات العالمية كان من أبرز ما يلفت الانتباه فى صور شريهان، وللتعرف على أسعار هذه الحقائب شاهد الفيديو التالى..

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