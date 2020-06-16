شكرا لقرائتكم خبر عن أكتوبر المقبل موعد مبدئي للمهرجان القومي للمسرح المصري في دورته الـ13 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحدد بشكل مبدئي شهر أكتوبر القادم موعدا لإنطلاق المهرجان القومي للمسرح المصري كما أكد رئيسه بأن المهرجان قائم حتي كتابة هذه السطور بعد اتفاق ومشاورات للجنته العليا مع رئيسه الفنان القدير يوسف إسماعيل .

المهرجان سيحتفل في دورته القادمة بمرور 150 عاما على نشأة المسرح المصرى، سيأخذ عدة أشكال سيعلن عنها قريبا والدورة 13 للمهرجان ستكون لها خصوصيتها، وذلك لأنها تواكب الاحتفال بمرور 150 عاما على إنشاء المسرح المصرى، ومن هنا تعمل اللجنة العليا حاليا على وضع التصورات لفاعليات هذا الاحتفال عبر الندوات والجلسات الحوارية والمطبوعات التى ستتضمنها الدورة الجديدة.

يذكر أن تاريخ المسرح فى مصر حافل ولم يستبعد رئيس المهرجان القومى وجود حوار حول إشكاليات الحركة المسرحية، ومنها ما يخص مسألة التاريخ للمسرح المصرى والتى أثيرت اخيرا عن نقطة البداية فى المسرح المصرى، وذلك رغم اقتناعه التام بأن المسرح المصرى بدأ عام 1870 على يد يعقوب صنوع، والذى قدم عروضا مسرحية مترجمة، وذلك قبل ان يشى به بعضهم عند الخديوى اسماعيل، بدعوى ان مسرحيته "الدرتان" تسخر من زواج الخديوى بامرأتين، فيصدر فرمانا بنفيه خارج البلاد لمدة اربع سنوات، ولكن ألف صنوع مسرحيات من الخارج، وقدمها فى مصر خليل واسماعيل القبانى.

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ويشير إلى أن الخلاف حول التاريخ أثير فى مؤلف واحد أصدره أحد الباحثين وقد عرض فيه عن وجهة نظر مختلفة، لكن هذا لا يمنع من الاحتفال بالحدث لأن المسرح المصرى يستحق الاحتفال به وبما قدمه على مدار تاريخه الممتد لقرن ونصف القرن من الزمان.