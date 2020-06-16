شكرا لقرائتكم خبر عن محمد محسن يحيي حفلا غنائيا أون لاين على قناة وزارة الثقافة بعد غد الخميس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعرض قناة وزارة الثقافة على اليوتيوب الأمسية المذاعة فى التاسعة مساء، بعد غد الخميس، وتبدأ بمختارات غنائية من ليالى مهرجان الموسيقى العربية بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو حازم القصبجى وتضم نخبة من اعمال الطرب العربى يؤديها المطرب محمد محسن، وصفوان بهلوان، الى جانب عدد من الألحان الشهيرة يعزفها سوليست الكمان والربابة محمود سرور.

وفى الحادية عشرة مساء وضمن مبادرة ( إضحك..فكر..إعرف ) تبث المسرحية الغنائية "المغفلة" من إخراج سامح بسيوني ومستلهمة من رواية تحمل نفس الاسم للكاتب الروسى العالمى انطون تشيكوف تحليل صوتى للمخرج الكبير سمير العصفورى وتقديم الدكتورعلاء عبد العزيز.

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وتدور قصة المسرحية حول مربية تدعى يوليا فاسيليفنا تعمل لدى احدى الاسر ويمر شهران دون ان تحصل على اجرها ولم تعترض ، فيلاحظ رب الاسرة ذلك فيبدأ فى تلقينها درساً عن الحياة.

وطرح محمد محسن الشهر الماضى أغنية جديدة بعنوان "عطشان"، على قناته بموقع يوتيوب، من كلمات مصطفى إبرهين، ألحان محمد محسن، توزيع موسيقى رفيق عدلى، مكساج وماستر أسامة الهندى، لوحات طاهر عبد العظيم، إخراج محمد خيرى.

وتقول كلمات الأغنية، التى بدأت باقتباس أغنية النجمة الراحلة شادية "عطشان يا صبايا دلونى على السبيل"، بينما كلمات الأغنية كالتالى: "عطشان مجروح وبغنى، وانتى فى غنايا وفنى، بقرب تبعدى عنى، وأما أبعد عنك أميل.. عطشان وقليل الحيلة، مشتاق والسكة طويلة، دى ليالى الصبر تقيلة، بقضيهم فى المواويل".