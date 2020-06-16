شكرا لقرائتكم خبر عن مهرجان الجونة السينمائي يعلن تمديد موعد التقديم للأفلام حتى 25 يونيو الجاري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن مهرجان الجونة السينمائي عن تمديد موعد التقديم الخاصة بمشاريع الأفلام الروائية والوثائقية الطويلة في مرحلة التطوير بدءا حتي 25 يونيو الحالي، بينما يستمر المهرجان في قبول طلبات التقديم للأفلام الروائية والوثائقية الطويلة في مرحلة ما بعد الإنتاج حتى 10 يوليو.



مهرجان الجونة

وتم إنشاء منصة الجونة السينمائية، ذراع الصناعة لمهرجان الجونة السينمائي، لتمكين وتعزيز المشاريع الواعدة لصناع السينما المصريين والعرب، ومساعدتهم في إيجاد الدعم الفني والمادي اللازم لها، من خلال مختبر تطوير المشاريع والإنتاج المشترك؛ منطلق الجونة السينمائي.

طلبات التقديم المكتملة سيتم فحصها من قبل لجنة مُعينة من قِبل المهرجان، وسيتم اختيار المشاريع والأفلام المرشحة للجوائز بناءً على محتواها ورؤيتها الفنية والقدرة على تنفيذها ماليًا. بينما ستقوم لجنة دولية من خبراء صناعة الأفلام بتحديد الفائزين بالجوائز. يحصل المشروع الأفضل في مرحلة التطوير وكذلك الفيلم الأفضل في مرحلة ما بعد الإنتاج، على شهادة منطلق الجونة السينمائي، وجائزة نقدية قدرها 15 ألف دولار أمريكي/ لكل مشروع. أما بقية المشروعات والأفلام المتنافسة فلديها فرص الحصول على الجوائز المُقدمة من المؤسسات الشريكة المختلفة.

Advertisements

وصرح مدير المهرجان، انتشال التميمي، قائلًا: "منذ دورته الأولى تعامل مهرجان الجونة السينمائي مع فعاليات منصة الجونة السينمائية، ليس باعتبارها برنامجًا متميزًا في فعالياته فحسب، بل ركنًا رئيسيًا من نشاطه واستراتيجيته في تدعيم الصناعة المحلية والاقليمية، ومنبعًا لإطلاق مبادرات السينمائيين العرب، ولذلك أصبحت إحدى أهم المنصات التي تجذب اهتمام الخبراء السينمائيين العرب والأجانب لاكتشاف المشاريع والمواهب العربية".

خلال الدورة الثالثة للمهرجان، اختار منطلق الجونة السينمائي 12 مشروعًا في مرحلة التطوير و6 أفلام في مرحلة ما بعد الإنتاج من أصل 133 طلب تقدم للمنطلق، ومنح المنطلق جوائز للأفلام والمشاريع الفائزة تُقدر قيمتها بـ240 ألف دولار أمريكي. تم تمويل هذه الجوائز من قِبل مهرجان الجونة السينمائي وشركائه ورعاته.