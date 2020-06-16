شكرا لقرائتكم خبر عن إليسا تنشر صورة قديمة من داخل طائرة: آمل أن أطير مرة أخرى وأغني لكم جميعا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت النجمة اللبنانية إليسا بصورة قديمة لها وهي تستقل طائرة هليكوبتر، عبر حسابها بموقع "انستجرام"، معلقة عليها :" آمل أن أطير مرة أخرى وأغني لكم جميعًا"، وذلك بعد توقف جميع الأنشطة الفنية وتوقف رحلات الطيران نتيجة تفشي فيروس كورونا بالعالم، متمنية عودة الحفلات وتواصلها مع الجمهور مرة أخرى.



اليسا

و تستعد النجمة اللبنانية إليسا إلى طرح ألبومها الجديد الذي كان من المقرر طرحه في موسم عيد الفطر، إلا أنه تقرر تأجيله بسبب تفشى جائحة فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19"، مؤكدة أنها ستطرح الألبوم الجديد قريبا.

وقالت الفنانة إليسا عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" إنها ستطرح ألبومها قريبا بكل تأكيد، إلا أنها لم تحدد موعد طرح الألبوم بدقة.

Advertisements

وقالت إليسا، في وقت سابق في تصريحات خاصة لـ ”الخليج 365”، بأن ألبومها الجديد سيحتوى على 4 أغنيات باللهجة اللبنانية والباقى باللهجة المصرية، كما أن الألبوم سيتضمن أغنية ستكون بمثابة سيرة ذاتية عن حياتها كما حدث في ألبومها الأخير "الى كل اللى بيحبونى"، مشيرة إلى إنها تتعاون مع عدد من الشعراء والملحنين الكبار أمثال، محمد رحيم، نادر عبد الله، بهاء الدين، محمد يحيى، امير طعيمة، وليد سعد.

وعن فيروس كورونا، قالت، تعودت من صغرى أن التأقلم في أي ظرف، ورغم ان الكورونا أمر صعب للغاية لكن ليس لدرجة أن توقف الحياة، ولذلك حاولت من خلال صوتى أن أقدم أغنية "هنغنى كمان وكمان"، واقترحت على صديقتى هيفاء وهبى ان تظهر معى ورحبت بذلك وقمنا بتصويره بالشكل الطبيعى من واقع حياتنا كما شاهده الجمهور وأعجبهم بالفعل وأدخل السعادة والابتسامة عليهم.

وعن فترة الحجر المنزلى وحظر التجوال قالت، بأنها تعلمت الاهتمام بمنزلها بشكل أكبر بالإضافة الى انها ركزت على الاهتمام بصحتها وتطبيق الرجيم بشكل جيد عن قبل، مشيرة الى انها تعلمت مؤخرا إعداد المكرونة الاسباجيتى والتبولة والأرز المسلوق.