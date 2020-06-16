بعد إصابة زوجها بكورونا.. داليا البحيري تكشف نتيجتها وأولادها

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

بعد إعلانها إصابة زوجها رجل الأعمال حسن سامي بفيروس كورونا، أجرت الفنانة المصرية داليا البحيري لمسحة “كورونا” للتأكد عما إذا كانت العدوى انتقلت لها أم لا.

داليا كشفت نتيجة مسحتها ومسحة ابنتها وأولاد زوجها، بقولها: “أحب اطمنكوا جميعا نتيجة المسحات طلعت والف حمد وشكر ليك يارب كلها طلعت سلبية ليا وللولاد كلهم والمساعدين في البيت”.

وأضافت: “شكرا يارب علي كرمك ...احب اطمنكوا كمان ان حسن الحمد لله كويس وبيشكركم كلكم علي الرسايل والتليفونات بجد حبكم لينا ومساندتكم لينا عندنا بالدنيا وأحلي نعمة من ربنا”.

وتابعت، على حسابها على “الفيس بوك”: “وآسفة اني ساعات مش بلحق ارد علي كل مكالماتكم او بضطر اقفل في نص المكالمة عشان دكتور بيتصل علي الناحية التانية او معمل او صيدلية”.

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واختتمت كلامها، بقولها: “بجد بشكركم علي جمال قلبكم واهتمامكم ودعواتكم لأبو علي حبيب الكل ربنا يقومه بالسلامة وبشكر كل اللي بعت رسالة عشان مقدر لبختنا.. انتم جميعا فوق الراس وجوه القلب..ربنا يحفظكم جميعا من كل شر ويحفظ عائلتكم وحبايبكم”.

وكانت داليا البحيري قد أعلنت مؤخرا عن إصابة زوجها رجل الأعمال حسن سامي بفيروس كورونا، بعدما ظهرت تحاليل المسحة إيجابية.

داليا قالت في منشور عبر صفحتها الشخصية بموقع “فيس بوك”: “أنا حبدأ بألف حمد وشكر ليك يارب، لأن أنا عارفة ومتأكدة إن احنا عملنا اللي علينا وزيادة، حافظنا وقعدنا في البيت، وعقمنا وطهرنا، وانتقدنا اللي نزل انطلق واتفسَّح، وأنا والحمد لله راضية جدا بقضاء ربنا سبحانه وتعالى، حسن جوزي وحبيبي طلع إيجابي كورونا فيروس، ربنا يشفيه ويعافيه يارب”.

وأضافت: “إحنا كلنا عملنا مسحات تحليل كورونا، أنا والأولاد، واللي بيساعدونا في البيت، عشان نطمن، لأننا كنا مخالطين لحسن، وبإذن الله نعرف النتيجة بكرة بليل، وربنا يجيب العواقب سليمة يارب”.

وتابعت: “أنا بقول الكلام ده عشان أي حد لازم يعمل كده، لازم يقول، وبكل وضوح عشان الناس اللي كانت مخالطة ليهم يعرفوا، ويطمنوا على نفسهم، لأن دي أمانة، والمرض مش حاجة الواحد يخجل منها”.