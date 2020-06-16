هيفاء وهبي تتهم مدير أعمالها بمحاولة الاستيلاء على 3 فيلات ومكتبين لها بمصر

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

وجهت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، رسالة تحذير لإحدى الشركات المالكة لكومباوند خاص بالقاهرة، بعد استيلاء محمد وزيري مدير أعمالها السابق على شقة تعود لشقيقتها.

ونشرت هيفاء، بيان عبر صفحتها الشخصية بموقع “تويتر”، أكدت من خلاله أنهم فوجئوا باقتحم وزيري للوحدة وإبلاغ الأمن والمسئولين بمنع دخولها أودخول شقتها للوحدة السكنية، مؤكدة أن أي تصرف يعتبر باطل بسبب النزاعات بينهما وبموجب المستندات التي تمتلكها.

وأكدت أنه بتاريخ 2 يونيو، وبعد الجلسة التي طلب وزيري تأجيلها قام بكسر باب فيلتها الخلفي واستولى عليها وعلى جميع مقتنياتها بما فيها الخزنة ومتعلقاتها الشخصية ومستندات هامة بها، مشيرة إلى انها لا تدري ما هي الأشياء التي وضعها خلسة فيها.

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هيفاء وهبي، أوضحت أن صديقه وزوجته أقاما في الفيلا لأيام وهم يعرفون أنها لا تعود ملكيتها له، مؤكدة أنها تواصلت مع الشركة والتي لم تتخذ أي رد فعل تجاة الأزمة وكذلك محامي الشركة.

وحذرت هيفاء وهبي الشركة من استيلاء وزيري على عدد 4 فلل خاصة بها ومكتبين كانت قد أوكلته بشرائها لها خلال فترة عملها مؤكدة أنها سيدعي أن ملكيتهم تعود له، وطالبت الشركة بالتعامل بالحياد معهما خاصة لوجود نزاع قانوني بينهما لحين البت فيه خاصة أنه لظروف منع السفر بسبب فيروس كورونا فإنها لا تستطيع القدوم لمصر.

وحذرت الشركة أنها في حال مخالفتها للبيان والتعامل مع وزيري فإنها ستضطر لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدها.