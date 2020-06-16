شريف منير يتلقى اتصال هاتفي من النجم محمد صلاح.. ما السبب؟

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

كشف الفنان المصري شريف منير، عن تلقيه مكالمة خاصة من اللاعب محمد صلاح، نجم المنتخب المصري والمحترف في صفوف نادي ليفربول الإنجليزي، بعد تعرض ابنتيه للتنمر.

شريف منير، قال خلال اتصال هاتفي مع برنامج “التاسعة”، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، ويذاع عبر القناة الأولى المصرية: “محمد صلاح قالي أنا حاسس بيك ومش عاوزك تزعل”.

وأضاف: “كنت في غاية السعادة بسبب هذه المكالمة، إحنا عمرنا متكلمنا ولكن هو أصيل.. لأنه سعى وجاب رقمي وكلمني وأعطاني طاقة إيجابية.. حاجة كبيرة بالنسبة ليا لأنه نجم كبير في لعبه وأخلاقه .. و كانت لفتة إنسانية كبيرة من شخص شرف مصر في الخارج”.

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كما كشف شريف منير، أن عدد من المحطات الدولية تحدثت معه من أجل عمل حوار معه على خلفية واقعة التنمر التي تعرضت له ابنتيه، وكان أخرهم محطة الـ بي بي سي..لكنه رفض لأن هذا شأن داخلي.

وأضاف، أنه يعلم أنه سيحصل على حقه وحق المجتمع بالقانون، وليس متعجلاً في ذلك، كون مصر دولة مؤسسات وقانون، مؤكدًا أنه تعرض للسب والقذف قبل ذلك من قبل أحد متابعيه على السوشيال ميديا، وقام بتحرير محضر في مباحث الإنترنت وعندما تم القبض على المتهم، طلب والديه الإفراج عنه حفاظاً على مستقبله، ولكنه سامحه بعد ذلك مؤكدًا أنه لم يستفيد شيء إلا تعب والديه.