وفاة الفنان اليمني حسن علوان بفيروس «كورونا».. وبدرية طلبة تنعيه

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

توفي الفنان اليمني حسن علوان، عن عمر يناهز 58 عاما، وذلك إثر إصابته بفيروس “كورونا” المستجد.

مصدر طبي أكد أن حالة الفنان، الذي اشتهر بشخصية “الشيخ طفاح” في المسلسل الرمضاني الشهير “همي همك”، كانت قد تفاقمت بسبب معاناته من مشكلة مزمنة في القلب.

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الفنانة المصرية بدرية طلبة نعت الفنان اليمني الراحل، على حسابها الخاص على موقع “انستجرام”، بقولها: “بعزي أهل اليمن في وفاة الفنان #حسن_علوان #الشيخ_طفاح كان لي الشرف اشتغلت معاه مسلسل #همى_همك باليمن رحمه الله عليك يا طيب”.

وحسن علوان ممثل ومخرج مسرحي يمني من محافظة تعز، ولد عام 1962، عاش وترعرع في مدينة الحديدة، عمل كممثل ومخرج في فرقة المسرح الوطني في صنعاء، وشارك في العديد من الفعاليات محلياً وعربيا، ودخل مجال الفن قبل التمثيل، كما كان له أغنية باللهجة التهامية (عطاء ورب وكريم) والتي لاقت رواجاً كبيراً في ذلك الوقت (أيام التسعينات)، ثم كانت بدية ظهوره في المسرح كممثل في مسرح فرقة الهواء في الحديدة عام 1977.

انتقل لفرقة المسرح في صنعاء عام 1980م، وقام ببطولات في مسرحيات محلية يمنية عديدة، وشارك في المسلسل اليمني (المهر) الذائع الصيت في اليمن، وجد تهميشا كثيرا شأنه شأن معظم الفنانيين اليمنيين، له ألبوم غنائي (بحار)، ويُعد الحدث الفني الأهم في حياته فهو شخصية الشيخ طفاح في مسلسل “همي همك” الذي عرض على قناة السعيدة في رمضان وعلى مدى خمسة مواسم، حيث أكسبه شهرة وتعرف عليه الجمهور أكثر عبر هذه الشخصية.