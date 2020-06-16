نوال الكويتية تعتذر عن “العشاء السري”

بعد يوم واحد على البلبلة التي احدثتها لوحة “العشاء الأخير” التي تشكل رمزاً أساسياً للديانة المسيحية وذلك بعدما تم استبدال يسوع المسيح وتلاميذه بصور لنجوم عرب وقامت الفنانة نوال الكويتية بإعادة نشرها عبر حسابها على تويتر ثم عادت وحذفتها دون أي اعتذر.

خرجت نوال الكويتية عن صمتها وغردت معتذرة لكل من أساءت إليه بنشرها الصورة وأكدت انها انسانة مسالمة وتحب الناس والسلام. وشددت أنها حذفت الصورة بعدما علمت بأنها تحمل رمزاً دينياً ولأنها تحترم كل الديانات.

وقالت نوال: “انا شفت صوره واعجبتني كونها تجمع الفنانين ولما اكتشفت انها تحمل رمز ديني علي طول تراجعت لاني اكيد احترم كل الديانات وكل الطوائف وكل البشر بألوانهم وهذا معروف عني واعتذر لكل من ساء الغهم لاني انسانه مسالمه واحب الناس واحب السلام“. وختمت بهاشتاغ #نعيش_في_السلام

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