هيفا وهبي تحذر من التعامل مع مدير أعمالها السابق، إليكم آخر فصول الخلاف

في الساعات الماضية استطاعت النجمة اللبنانية هيفا وهبي أن تسيطر على المشهد بعد سلسلة من التعليقات القوية التي هاجمعت فيها مدير أعمالها السابق محمد وزيري، الذي اتهمته بحصوله على 63 مليون جنيه دون وجه حق من ممتلكاتها بتوكيل عام. ووصفته بتعليق أنه “أكبر نصاب في مصر وبينها وبينه القضاء”.

وكشفت هيفا عن فصل جديد من الخلاف بينها وبين وزيري بعدما نشرت عبر حسابها على تويتر تنبيهاً إلى من يهمه الأمر، الى السادة إدارة شركة سوديك الشيخ زايد الجيزة، حيث طالبت الفنانة اللبنانية بعدم التعامل مع وزيري بشأن الوحدات التي تمتلكها شقيقتها في مدينة الشيخ زايد.

وقالت هيفا: “تنبيه إلى من يهمه الأمر، السادة إدارة شركة سوديك الشيخ زايد الجيزة، بشأن التعامل مع الوحدات العقارية رقم A171 والمملوكة لشقيقتي بموجب مستندات رسمية بحوزتها، لذلك نطالب بضرورة عدم التعامل مع المدعو محمد حمزة الملقب بمحمد وزيرى بشأن الوحدة لسوديك أو للغير ، وأى تصرف يعتبر باطل بطلانا مطلقا فوجئنا عند دخول الشخص المسئول عن البيت في غيابنا بمنعه من دخول الكومباوند، وتبين لنا أن محمد حمزة عبد الرحمن قد أصدر التعليمات لكافة العاملين بشركة سوديك وعلى بوابة ALLEGRIA بمنع دخولى أنا أو أختى أو أي شخص من قبلنا وهو بدورهم سمحوا لناس غرباء من خارج الكومباوند بالدخول”.

وأضافت: “وفي تاريخ 2.6.2020 “بعد جلسته طلب من القاضي تأجيلها”، قام المذكور بكسر باب فيلا A 171 الحلفى واستولى عليها وعلى جميع مقتنياتها بما فيها الخزنة ومعلقاتنا الشخصية ومستندات مهمة، ولا ندري ما قد وضعة خلسة أو ما استولى عليه من داخلها وبعدها بيومين، دخل صديقة كريم فاروق وزوجته السيدة ريم محمد في غيابه وأمضيا ساعات داخل الفيلا، وكررا فعلتهما هذه على مدى أكثر من يوم لأسباب مجهولة، وهما على دراية كاملة بأن البيت ليس بيته “.

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وتابعت: “ولأننا خارج جمهورية مصر العربية نظرا لتعليق الطيران بسبب بروتوكول كورونا، اتصلنا بالمعنيين في الكومباوند ولم يبدوا أي تعاون فاتصلنا بأحد محامي سوديك الذى أبدى استغرابه في البداية من تصرف المذكور خاصة بوجود المستندات التي أرسلت إليهم عن طريق الإيميل والتي تثبت أحقية شقيقتى بالوحدة العقارية، ووعدنا بالرجوع إلينا ولكنه أيضا لم يبد أي تعاون لاحقا، أما اليوم فقد ورد لعملنا، ان المذكور وشقيقه بالإضافة إلى أخرين يتواجدون داخل المنزل لغرض غامض ودون وجه حق”.

وأكملت: “لذلك سوف أنبه أيضا من التعامل على كافة الوحدات العقارية التي أوكلته بشرائها من سوديك في joulz inrtia وأدعى هو بعد ذلك أنها ملكة واشتراها من ماله الخاص حيث أن هناك نزاع قانوني بيني وبينه على كافة الأموال التي قام بالاستيلاء عليها ونطالب من شركة سوديك وشركة inertia للتنمية العقارية joulz الوقوف على حياد لحين البث في النزاع القضائي موضوع الوحدات.

وختمت هيفا بتحذير وقالت: “أحذر الشركة أو الغير بعدم التعامل مع المذكور نهائيا أو التعامل أو التصرف في تلك الوحدات لحين الانتهاء من الدعاوى القضائية المتداولة وفي حال مخالفة ذلك سوف نضطر أسفين أن نحملكم المسئولية القانونية الكاملة”.

نذكر أن هيفا كانت قد غردت في الساعات الماضية قائلة: “تعب وتقضية سنوات في الطائرات بين السماء والأرض تفكير وسهر وتصوير ليل ونهار وليالي دون نوم وعلى قلبي مثل العسل لأن هذا عملي، كي تأتي أنت في النهاية وتسرق كل هذا على الجاهز من مجهود امرأة؟ خايف من حكي الناس والصحافة ولم تخف من الله؟ لست انا المخطئة اني أمٌنتلك انت الغلطان لأنك لست على قدر من شرف الأمانة”.

ثم كتبت على انستغرام “وقال الله وقال الرسول وانت اكبر نصاب بمصر بيني وبينك القضاء”.