نسرين طافش تستعرض رشاقتها أثناء ممارستها رياضة اليوجا

نشرت الفنانة نسرين طافش مجموعة صور جديدة لها من الحجر المنزلي، وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام".

وظهرت نسرين خلال الصور تستعرض رشاقتها أثناء ممارستها رياضة اليوجا، وعلقت على الصور قائلة : "لا يتعلق الأمر بأن تكون جيدًا في شيء ما. حول كونك جيد مع نفسك.. وقت اليوجا.. وقتي".

وتفاعل جمهور الفنانة نسرين طافش مع المنشور معبرين عن مدى إعجابهم بالصور ومتمنيين لها دوام النجاح والتفوق في حياتها الفنية والشخصية.

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