مقلب جديد من شيماء سيف في زوجها

نشرت الفنانة ” شيماء سيف ” مقطع فيديو عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” توثق من خلاله مقلب جديد قامت به في زوجها المنتج ” محمد كارتر ” .
حيث ظهر محمد كارتر وهو يدخل إلى غرفة مظلمة وعند فتحه للباب كانت شيماء سيف التي لم يظهر سوى صوتها تقف أماه وصرخت في وجهه .
وكتبت شيماء في تعليقها على مقطع الفيديو : ” لا الحظر يهمني ولا كورونا تلمني .. الخضة 400 ” .
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