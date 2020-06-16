فن ومشاهير

مقلب جديد من شيماء سيف في زوجها

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نشرت الفنانة ” شيماء سيف ” مقطع فيديو عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” توثق من خلاله مقلب جديد قامت به في زوجها المنتج ” محمد كارتر ” .

حيث ظهر محمد كارتر وهو يدخل إلى غرفة مظلمة وعند فتحه للباب كانت شيماء سيف التي لم يظهر سوى صوتها تقف أماه وصرخت في وجهه .

وكتبت شيماء في تعليقها على مقطع الفيديو : ” لا الحظر يهمني ولا تلمني .. الخضة 400 ” .

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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