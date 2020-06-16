هيفاء وهبي تهاجم محمد وزيري

القاهرة – لايف ستايل
خرجت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي عن صمتها بقضية السرقة التي إتهمت بها بشكل مباشر مدير أعمالها السابق محمد وزيري.
فقد نشرت هيفاء وهبي تغريدة عبر حسابها على تويتر قالت فيها: “تعب وتقضية سنين بالطيارات بين السماوالأرض تفكير وسهر وتصوير ليل ونهار وليالي بلا نوم وعقلبي متل العسل لان هيدا شغلي، تا تجي انت بالاخر تسرق كل هيدا عالجاهز من مجهود مرا ؟ خايف من حكي الناس والصحافة ومش خايف من ربّك؟مش انا الغلطانة اني أمٌنتلك انت الغلطان لأنك مش قد شرف الأمانة!”.
كما نشرت هيفاء وهبي رسالة من وجهة من قبلها الى ادارة شركة سوديك الشيخ زايد الجيزة تتهم فيها محمد الوزيري بكسر باب فيلا مملوكة لشقيقتها وسرقة مقتنايات من داخلها.
يذكر أن هيفاء وهبي كانت قد اتهمت الوزيري بسرقة مبلغه قدره 4 مليون دولار بعد أن إستغل التوكيل الممنوح منها بغاية أن يضع أجور الفنانة من الحفلات والمسلسلات في حسابها الخاص، إلا أنه فعل عكس ذلك وحول الأموال لـ حسابه الشخصي.
وكان رد الوزيري صادماً بعد أن رفع دعوى قضائية الغاية منها إثبات أن وهبي زوجته، وهو ما صدم الجمهور…وكانت وهبي ردت وقتها بنفي الموضوع بتاتاً!
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رسائل غير مباشرة من محمد وزيري
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