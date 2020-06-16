صورة هشام سليم وابنه نور حديث السوشيال ميديا

شارك نور ابن الفنان هشام سليم والذي تحول إلى ذكر صورة تجمعه بشقيقتيه ووالده على حسابه الرسمي بتطبيق "إنستغرام"، في أول ظهور عائلي له بعد عملية التحول، وأبدى سعادته وحبه لشقيقتيه وأبيه وعلق قائلاً: "الحبايب".

وأثارت الصورة ضجة كبيرة بين المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي الذين تداولوها بشكل واسع، مؤكدين أن الشاب يعيش براحة نفسية، وركز العديد منهم على الشبه الكبير بينه وبين شقيقتيه. في المقابل تعرض الشاب لهجوم من قبل بعض المتابعين الذين اعتبروا ما قام به من تغيير شكله مناف للطبيعة ولخلق رب العالمين.

يذكر أن سليم أثار ضجة كبيرة في وسائل الاعلام عقب التصريحات الجريئة التي أعلن من خلالها أن ابنته نورا أجرت عملية تصحيح جنسي، وأصبحت رجلاً يدعى "نور"، وانقسم رواد السوشيال ميديا ما بين مؤيد ومعارض، حيث اعتبر البعض أن هشام سليم أخطأ عندما قام بفضح ابنته، والبعض الآخر اعتبره جريئا ومتصالحاً مع ذاته، عندما أعلن عن عملية ابنه نور.

وفي أول ظهور إعلامي للنجم المصري وابنه نور، قال له: أنت إبني وأنا اللي جبتك للدنيا، وأنا بدعمك في أي حاجة ولازم أقف جنبك.. ولو أي حاجة حصلت أنا موجود علشانك".

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وقال نور لوالده هشام سليم: شكراً يا بابي.. لولاك مكنتش أنا هنا.. وأه كلنا بنغلط وفي مشاكل بينا ساعات، أنت أبويا وهتفضل أبويا مهما حصل، ليرد هشام سليم في دعابة "غصب عنك هنعمل إيه بقى".

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