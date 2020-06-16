النيابة تأمر بضبط وإحضار مغني "بنت الجيران"

القاهرة – لايف ستايل
بسبب إحيائهم حفل زفاف في مدينة الإسماعيلية بالمخالفة للقانون وقرار رئيس مجلس الوزراء، بمنع التجمعات وإقامة الحفلات أمر المحامي العام الأول لنيابات الإسماعيلية الكلية، أمس (الاثنين) بضبط وإحضار مؤدي المهرجانات عمر كمال، و٣ آخرين.
شمل قرار النيابة العامة، ضبط كل من الفنان عمر كمال، وشحتة كاريكا وكزبرة وحنجرة، للمثول أمام النيابة العامة، للتحقيق معهم.
وكشفت التحقيقات أن المتهمين شاركوا في حفل خطوبة، بأداء فقرات فنية بقرية النورس بالإسماعيلية الأسبوع قبل الماضي.
كانت النيابة العامة قد طلبت الأسبوع الماضي، إجراء تحريات مباحث مركز الإسماعيلية برئاسة الرائد محمد هشام رئيس مباحث مركز الإسماعيلية، لتحديد شخص المطربين والفنانين المتواجدين في حفل الخطوبة، وشركة الفراشة والقائمين على أعمال الفندقة والمسؤولين بقرية النورس، عن السماح بإقامة الحفل. ووجهت للجميع تهمة مخالفة قرارات رئاسة الوزراء بشأن الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي فيروس كورونا بعدم إقامة أي حفلات وحظر التجمعات وغلق كل قاعات الأفراح والكافيهات.
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