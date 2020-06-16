دنيا عبد العزيز تعلن امتناعها عن أي ظهور إعلامي بعد وفاة والدتها

أعلنت الفنانة دنيا عبد العزيز امتناعها عن أي مشاركة إعلامية عقب وفاة والدتها، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات والصور "إنستجرام".
وكتبت دنيا عبد العزيز: "اعزائي معدين البرامج و السادة الصحفين ، انا فعلا بعتذرلكم مش هاقدر اظهر في اي برنامج و لا قادرة اعمل اي حوار صحفي ،ياريت تسامحوني و تقدروا الي انا في ، الاختبار صعب عليا و حقكم عليا".
وتفاعل مع الصورة عدد كبير من جمهورها وجاءت أبرز التعليقات كالآتي:
الله يرحمها، ربنا يصبرك، في الجنة ان شاء الله
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