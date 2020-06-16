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دنيا عبد العزيز تعلن امتناعها عن أي ظهور إعلامي بعد وفاة والدتها

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أعلنت الفنانة دنيا عبد العزيز امتناعها عن أي مشاركة إعلامية عقب وفاة والدتها، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات والصور "إنستجرام".

وكتبت دنيا عبد العزيز: "اعزائي معدين البرامج و السادة الصحفين ، انا فعلا بعتذرلكم مش هاقدر اظهر في اي برنامج و لا قادرة اعمل اي حوار صحفي ،ياريت تسامحوني و تقدروا الي انا في ، الاختبار صعب عليا و حقكم عليا".

وتفاعل مع الصورة عدد كبير من جمهورها وجاءت أبرز التعليقات كالآتي:

الله يرحمها، ربنا يصبرك، في الجنة ان شاء الله

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