محمد اسماعيل - القاهرة - لسل بيوصل رسالة للناس، دا موضوع وطني، وبيدي معلومات للناس تفرق بين الحق والباطل. 9- مسلسل "الاختيار" تجربة لازم ندعمها كلنا برا الفن. 10- لو أنا مسلسلي هيخسر عشان رسالة "الاختيار" توصل أنا موفق تماما. 11- عمري ما تمنيت المنافسة مع الاختيار. 12- ما كنش عندي حظ أتفرج على "الاختيار" كله ولكن شفت الحلقة الـ28. 13- حالة التشابه اللي بين "الاختيار" و"البرنس" يمكن تكون حالة التأثر في البيوت. 14- مش ندمان على خصامي مع غادة عبدالرازق. 15- أنا ما عنديش حاجة لغادة عبدالرازق أطلعها فيها. 16- أنا ماشفتش أي مسلسل كوميدي بس من التعليقات شفت أن "ب100 وش" أفضل مسلسل كوميدي. Advertisements 17- أحمد العوضي وأحمد داش وأحمد صلاح حسني وليلى أحمد زاهر وجوه شابة ناجحة في رمضان. 18- ساعات برشح ممثل وبكون مش عارف اسمه. 19- أنا مش برشح المسلسل بالنجومية. 20- نفس أعمل مسلسل في رمضان بوجوه جديدة. 21-أنا أقسم بالله لو أجيب عيلتي كلها أشغلها مش هيفرق لي كلام الناس 22- لو أبويا حتى حب يمثل النهارده وعنده موهبة والله لا أخليه يمثل 23-ريم سامي عرض عليها 8 مسلسلات لكنها اختارت تشتغل معايا في البرنس

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كانت هذه تفاصيل خبر محمد سامي: "مش ندمان على خصامي مع غادة عبدالرازق ومش هيفرق معايا أجيب عيلتي كلها تمثل" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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