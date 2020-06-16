في ذكرى عقد قرانها.. اَيتن عامر: "5 سنين ولسه مكملين"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: احتفلت الفنانة اَيتن عامر بذكرى عقد قرانها الخامسة، التي تحل اليوم 16 يونيو. ونشرت اَيتن صورة تجمعهما، بزوجها مدير التصوير محمد عز العرب، من حفل عقد القران، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام". Advertisements وعلقت أيتن على الصورة: "خمس سنين ولسه مكملين.. بحبك". وتزوجت اَيتن ومحمد عز العرب في شهر يوليو 2015، وأنجبت منة اَيتن ويوسف. ومن ناحية أخرى شاركت الفنانة اَيتن عامر في السباق الرمضاني الماضي بمسلسل "فرصة تانية"، بطولة ياسمين صبري، أحمد مجدي، هبة مجدي، نهال عنبر، ومن إخراج مرقس عادل.

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