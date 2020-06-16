فيديو| "أول وأجمل فرحة".. دنيا بطمة تحتفل بعيد ميلاد ابنتها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

احتفلت المطربة المغربية دنيا بطمة بعيد ميلاد ابنتها "غزل"، الثالث، الموافق أمس 15 يونيو الجاري.

ونشرت بطمة مقطع فيديو من حفل العيد ميلاد، وظهرت بطمة وغزل وهما يغنيان "Happy birth day to you"، كما شاركهما الغناء أيضا زوجها محمد الترك ولكنه لم يظهر في الفيديو.

Advertisements

وعلقت بطمة على الفيديو :" الله عطاني أول وأجمل فرحة احلى بنوته الله يحميها واليوم كملت ثلاث سنوات ان شاء الله العمر كله ونشوفك في اعلى المراتب يا رب كل عائلتك تحبك وكلنا نفتخر بشخصيتك وجمالك وخفة دمك يا عمري، شكرا قلبي على كل شئ، انتظرونا في جلسة تصوير، شكرا على رسائلكم".

وكانت دنيا بطمة أعلنت الشهر الماضي عن حملها الثاني من رجل الأعمال البحريني محمد الترك، والد ابنتها "غزل".

يذكر أن المطربة دنيا بطمة طرحت، 24 ديسمبر الماضي، أغنية "قنبلة"، عبر القناة الرسمية لزوجها المنتج والمخرج البحريني، محمد الترك، على موقع الفيديوهات "يوتيوب".