بصورة من داخل طائرة.. إليسا تتمنى عودة حركة الطيران

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: تمنت المطربة اللبنانية إليسا، عودة حركة الطيران للبلاد، بعدما أغلقت للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد. ونشرت إليسا صورة لها من داخل طائرة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "أتمنى يعود الطيران، وأغني لكم". Advertisements وطرحت إليسا موخرًا أغنية "قهوة الماضي"، وحققت ما يقرب من 3 ملايين مشاهدة على "يوتيوب"، منذ بداية طرحها. أغنية "قهوة الماضي" ألحان محمد رحيم، وكلمات سهام الشعشاع، توزيع كميل الخوري. ومن ناحية أخرى أحيت المطربة إليسا حفلا "أونلاين"، عرض على تطبيق شاهد دون جمهور.

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