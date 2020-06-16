بعد تأجيله.. تعرف على أبرز تعديلات حفل الأوسكار 2021

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

على الرغم من البدء في رفع إجراءات الحظر، التي سببتها جائحة فيروس كورونا المستجد، إلا أن أكاديمية علوم وفنون السينما "أوسكار"، قررت تأجيل حفلها القادم ليصبح 21 أبريل 2021، بدلا من 28 فبراير 2021.

حفل توزيع الجوائز الذي ينتظره جميع عشاق السينما كل عام، يقام على مسرح دولبي في هوليوود، وهي الدورة الثالثة والتسعين.

وقررت اللجنة المنظمة إجراء عدد من التعديلات، أبرزها مد فترة الأهلية للأعمال الجديدة من 31 ديسمبر 2020، إلى 28 فبراير 2021، ويتم الإعلان عن الأعمال المرشحة رسميا في 15 مارس، كما يتم افتتاح المتحف في 30 أبريل القادم.

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وأكد ديفيد براون رئيس الأكاديمية، أن مد الفترة يأتي لتأمين المرونة التي يحتاجها صناع الأفلام للانتهاء من تصوير وإصدار أعمالهم، دون معاقبتهم على أمر خارج عن سيطرة البشر.

وجاء في بيان عن ديفيد براون: "حفل توزيع الأوسكار القادم، وافتتاح المتحف سيكون لحظة تاريخية هذه المرة، تجمع عشاق الأفلام في العالم ليتحدوا من خلال السينما".

كما تطرق بيان الأكاديمية للاحتجاجات التي تشهدها الولايات المتحدة الأمريكية، خاصة أن هذه الاحتجاجات سيكون لها تأثير على صناع الأفلام، وأعلنت الأكاديمية عن بعض التدابير التي تضمن المساواة والإنصاف في النسخة الجديدة العام القادم.