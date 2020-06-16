هكذا علق مخرج فيلم الشوق على وصول مشاهداته لـ36 مليون على "يوتيوب"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

أعرب المخرج خالد الحجر عن سعادته، بعد ما تخطى فيلمه "الشوق" حاجز الـ36 مليون مشاهدة على خمس قنوات مختلفة بموقع "يوتيوب".

ونشر الحجر بوستر الفيلم، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلق :"اكتشفت أن إجمالي المشاهد لفيلم الشوق على يوتيوب في خمس قنوات وصل لـ36 مليون مشاهدة، دي حاجة تفرح أي مخرج".

فيلم "الشوق" إنتاج 2011، بطولة سوسن بدر، روبي، كوكي، محمد رمضان، أحمد عزمي، ومن تأليف سيد رجب، إخراج خالد الحجر.