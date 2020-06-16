الجيش يتدخل لفض خلاف بين فريق مسلسل "الهيبة" وأهالي منطقة لبنانية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

يوم عصيب عاشته منطقة حمانا اللبنانية، أمس الإثنين، والتي يتم فيها تصوير مشاهد الجزء الجديد من مسلسل "الهيبة- الرد"، وتبعد المنطقة 26 كيلو عن العاصمة اللبنانية بيروت.

بدأت الأحداث حينما قام أحد المشاركين بالعمل بعبور الطريق بسيارته من الطريق الخاطئ، ليقوم مختار البلدة (منصب رئيس البلدية في لبنان)، باعتراضه وإخباره أن الأمر يعرض حياة الآخرين للخطر، ليرد الأول بطريقة سيئة إذ قام بسب مختار البلدة وتعرض لرموز دينية وقام بسبها ما أثار غضبه.

ووفقا لعدد من المواقع اللبنانية أن الأمر استدعى تدخل أبناء البلدة، وحصل اشتباك بين الطرفين، ليقوم شقيق مختار البلدة بإطلاق الرصاص، فتدخل الجيش على إثره وألقى القبض عليه.

اعترض بعدها الأهالي وتجمهروا بسبب ما حدث، وقاموا بقطع الطريق بالإطارات المشتعلة، خاصة أن ما حدث من شقيق مختار البلدة رد فعل على ما حدث من إهانة رموز دينية.

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وقام الصحفي اللبناني أيسر نور الدين، بنشر مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، وظهرت فيه الاحتجاجات التي قام بها أهل منطقة حمانا.

مسلسل "الهيبة –الرد" كان من المقرر عرضه ضمن سباق دراما رمضان 2020، إلا أن أجواء ظهور فيروس كورونا المستجد حالت دون استكمال تصوير العمل.

ويشارك في بطولة العمل إلى جوار النجم السوري تيم حسن، كل من، ديما قندلفت، منى واصف، فاليري أبو شقرا، عبده شاهين، ليلى قمري، عادل كرم، وآخرون، والمسلسل من تأليف فؤاد حميرة، وإخراج سامر البرقاوي، وإنتاج صادق الصباح.

يذكر أن مسلسل الجزء الجديد من المسلسل، هو الرابع، بعد 3 أجزاء حققت نجاحا كبيرا، بطلها تيم حسن، مع تغيير البطلة في كل عمل، والأجزاء الثلاث على التوالي هي "الهيبة –رؤيا" بطولة نادين نسيب نجيم، و"الهيبة- العودة" بطولة نيكول سابا، و"الهيبة- الحصاد" بطولة سيرين عبدالنور.