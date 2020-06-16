"لي الشرف إني اشتغلت معاه".. بدرية طلبة تنعى الفنان حسن علواني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:
نعت الفنانة بدرية طلبة، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، الفنان اليمني حسن علواني، الذي وافته المنية أمس الاثنين، بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد.
ونشرت بدرية صورة للفنان الراحل، كُتب عليها: "البقاء لله وإنا لله وإنا إليه راجعون"، وعلقت: "أعزي أهل اليمن في وفاة الفنان حسن علوان (الشيخ طفاح)، كان لي الشرف إني اشتغلت معاه مسلسل همي وهمك".
وكان الفنان الراحل قد أجرى عملية جراحية بالقلب منذ 3 أشهر، وعانى منذ أيام من مضاعفات فيروس كورونا المستجد، ونقل لأحد مستشفيات العزل بمدينة إب اليمنية، ووافته المنية أمس.
الفنان حسن علواني من مواليد 1962، ولد بمحافظة تعز، وشارك بعدد من الأعمال المسرحية والتليفزيونة أبرزها "المهر"، "همي همك"، "البحار"، وغيرها من الأعمال.
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