فيديو| محمد رمضان يحتفل بتخطي "إنساي" حاجز الـ250 مليون مشاهدة على "يوتيوب"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

احتفل الفنان محمد رمضان بتخطي أغنية "إنساي" حاجز الـ250 مشاهدة على "يوتيوب".

ونشر رمضان مقطع فيديو من الأغنية، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلق: "إنساي 250 مليون مشاهدة على يونيوب".

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أغنية "إنساي" أول دويتو يجمع بين محمد رمضان والمغربي سعد لمجرد، "إنساي"، تم تصويرها بطريقة الفيديو كليب في باريس، وهي من كلمات وألحان سعد لمجرد، ومن إخراج حسام الحسيني، وطرحها رمضان العام الماضي.

وطرح الفنان محمد رمضان، أمس الخميس الماضي، كليبه الغنائي الجديد "كورونا فيروس"، عبر قناته الرسمية على يوتيوب.

وشارك محمد رمضان، فى دراما رمضان الماضى بمسلسل "البرنس"، وشاركه البطولة نور اللبنانية، أحمد زاهر، روجينا، نجلاء بدر، إدوارد، دنيا عبدالعزيز، عبدالعزيز مخيون، ريم سامي، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخي، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم إيهاب، أحمد داش، تأليف وإخراج محمد سامي، وإنتاج سينرجي.