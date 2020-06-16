تراند اليوم : إصابة الطبيب المعالج لـ رجاء الجداوي بفيروس كورونا

وكتب "خالد" عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، اليوم: "أحبتي الغاليين أسرتي وأهلي وأصدقائي ومرضايا، أنا بخير من الله أزمة وهتعدي بفضل الله والدعاء ربنا كريم وهييسرها".
واختتم بالقول: "خدوا بالكم على أنفسكم وكل عزيز لكم".
وأضاف في تصريحات صحفية: حسيت بمية نار بتجري في جسمي .. ودا نفس العرض اللي شوفته في المرضى.
وتابع: شكيت إن عندي كورونا وعزلت نفسي وأجريت مسحة واتضح فعلا إني مصاب بالفيروس وحاليا أنا باخد دوا وعازل نفسي بعيد عن الزملاء والمرض.
وتابع: على أي حال أرجو من الناس أن تنتبه وأرجو الشفاء للفنانة رجاء الجداوي ولكل المرض.
وترقد الفنانة رجاء الجداوي داخل العناية المركزة بمستشفى أبوخليفة بمحافظة الإسماعيلية بمصر، للعلاج من فيروس كورونا.
وكشفت ابنتها أميرة أن والدتها حصلت على جرعتين من بلازما الدم من أحد المتعافين من الفيروس، لكن كانت الصدمة بإجراء المسحة الثالثة لها أول أمس بأن الفيروس ما زال متمكن من جسدها، مطالبة الجميع بالدعاء لها.