تراند اليوم : بعد ساعات من مقلبها في زوجها.. فنانة مصرية تتعرض لحادث سيارة

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تعرضت الفنانة المصرية، شيماء سيف وزوجها لحادث سير، عصر أمس الاثنين، وذلك بعد ساعات فقط من نشر فيديو لمقلب نفذته في زوجها.
وشاركت شيماء سيف عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" ، مقطعا مصورا لسيارتهما عقب تهشم أجزاء منها إثر الحادث.
وعلقت: " يلا ماعداش ساعة ولبسنا في حادثة الحمد لله.. ربنا يسترها علينا.. وفعلا الواحد لازم يستخبى مش هزار"، قبل أن تقوم بحذفها.
وتشير شيماء سيف بتعليقها إلى تعرضها وزوجها للحسد، بعد نشرها صباح أمس على إنستجرام" مقطعا مصورا طريفا وهي تدبر مقلبا له، في تقليد اعتادت على ممارسته معه.
من ناحية أخرى، تستعد شيماء سيف لخوض أول بطولة مطلقة لها في الدراما التلفزيونية من خلال مسلسل "بالقوة"، وهو عبارة عن حكايات منفصلة يتم سردها في 15 حلقة، ومن تأليف أمين جمال ومحمد أبو السعد.