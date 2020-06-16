علقت الفنانة راندا البحيري على انتحار الناشطة سارة حجازي، وذلك عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي الشهير "فيسبوك". وكتبت "راندا" عبر صفحتها قائلة : "يا أخي إعتبرها مجنونه و ماتت.. إعتبرها مجنونه و مكانتش بتصلي و لا بتلبس حجاب Advertisements ولا نقاب ولا مؤمنه". ولا نقاب ولا مؤمنه". شاهد وتابعت : "إعتبرها مجنونه و إدعيلها بالهدايه و بعد ما ماتت إدعيلها بالرحمه.. هو انت كشفت علي قواها العقليه و عرفت إنها عاقله؟".

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كانت هذه تفاصيل خبر راندا البحيري عن انتحار سارة حجازي: يا اخي اعتبرها مجنونه وماتت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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