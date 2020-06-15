أفضل 5 أفلام رعب واقعية.. منها "الغرباء" و"طارد الأرواح الشريرة"

يظن الكثيرون أن أفلام الرعب تحوي كثيرا من المبالغات، وهو تصور حقيقي في كثير من الأحيان، لكن في أوقات أخرى تنقل أفلام الرعب واقعًا شديد الدموية والعنف يفوق الخيال رعبًا.

موقع "سكرين رانت" الأمريكي يستعرض أفضل أفلام الرعب المقتبسة من قصص حقيقية في التقرير التالي..



1- Extremely Wicked, Shockingly Evil And Vile (شرير للغاية، صادم للغاية وشرس)





يتناول الفيلم حياة القاتل المتسلسل الشهير تيد باندي، الذي قتل واغتصب عشرات النساء في أنحاء أمريكا.

الفيلم من بطولة زاك إيفرون، وهو لا يصلح لذوي القلوب الضعيفة كونه يحوي كثيرًا من الأحداث الحقيقية التي نقلها الفيلم من الواقع بدقة مخيفة.



2- The Exorcist (طارد الأرواح الشريرة)





يعتبر فيلم "طارد الأرواح الشريرة" من أهم أفلام الرعب في التاريخ، إذ مثل طفرة لدى صدوره عام 1973.

والفيلم مأخوذ عن رواية مستمدة من أحداث واقعية، تناولت حياة مراهقة في الـ14 من عمرها تتعرض للاستحواذ الشيطاني، مما يضطر قسًا إلى ممارسة طقوس طرد الأرواح الشريرة من جسدها.



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3- A Nightmare On Elm Street (كابوس شارع إيلم)





يتناول فيلم "كابوس شارع إيلم" وحشَا يقتل ضحاياه خلال نومهم، وهي قصة قد لا يصدق البعض أنها حقيقية.

استمد مخرج الفيلم ويس كرافن، القصة من مقال في صحيفة لوس أنجلوس تايمز، حول عائلة كمبودية هاجرت إلى أمريكا، وبعد استقرارها بدأ الصبي الأصغر يحلم بشيء يطارده؛ فقرر أن يتوقف عن النوم لأيام طوال، وأخيرًا بعد استسلامه للنوم استيقظ يصرخ، ورغم محاولة العائلة إنقاذه إلى أنه توفى قبل وصولهم إليه.



4- The Strangers (الغرباء)





يركز الفيلم على مخاوفنا من الوحدة والغرباء، إذ يتناول هجوم مجموعة من المقنعين على ثنائي في منزلهما وتقوم بترويعهما لفترة طويلة.

والقصة مستمدة من تجربة حقيقية عاشها المخرج بريان بيرتينو، الذي تعرض في طفولته لحادثة مريرة مع شقيقته الصغيرة عندما تركهما والداهما في المنزل بمفردهما فسمعا دقات غرباء على الباب يطالبونهم بالدخول، ليكتشف الأبوان فيما بعد أن الغرباء مجرمون يقتحمون المنازل في حالة غياب أهلها.



5- The Exorcism Of Emily Rose (طرد الأرواح من إيميلي روز)

فيلم "طرد الأرواح من إيميلي روز" مأخوذ عن قصة حقيقية مروعة، ويتناول الفيلم حياة المراهقة أناليس التي تعرضت للمس الشيطاني واستحواذ 5 شياطين على جسدها، تسببوا في قيامها بأمور خارقة لا تصدق، إلى أن تتحول حالتها إلى قضية رأي عام بين مصدق ومكذب.



