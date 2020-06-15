رد فعل شيرين تجاه بكاء طفل بسبب العزل المنزلي

كشفت الفنانة شيرين عبد الوهاب عن تعاطفها مع طفل صغير، في فيديو كان قد تم تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي يبكي ‏فيه الولد متأثرًا بظروف العزل المنزلي التي يمر بها العالم وقاية من فيروس كورونا المستجد.‏

شاركت شيرين الفيديو عبر حسابها على موقع التغريدات القصيرة Twitter، وكتبت معلقة عليه: "حبيب قلبي ربنا يحفظك لأهلك والدنيا ‏ترجع زي الأول وأحسن قريب إن شاء الله، وأوعدك إن شاء الله نخرج أنا وأنت نتفسح".‏

يذكر أن شيرين عبد الوهاب كانت قد طرحت مؤخرًا أغنية "مش قد الهوى".‏

أغنية "مش قد الهوى" من كلمات محمد الغنيمي، وألحان محمد رحيم، وتوزيع أحمد إبراهيم‎

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