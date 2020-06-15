رد فعل شيرين تجاه بكاء طفل بسبب العزل المنزلي

القاهرة - لايف ستايل
كشفت الفنانة شيرين عبد الوهاب عن تعاطفها مع طفل صغير، في فيديو كان قد تم تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي يبكي فيه الولد متأثرًا بظروف العزل المنزلي التي يمر بها العالم وقاية من فيروس كورونا المستجد.
شاركت شيرين الفيديو عبر حسابها على موقع التغريدات القصيرة Twitter، وكتبت معلقة عليه: "حبيب قلبي ربنا يحفظك لأهلك والدنيا ترجع زي الأول وأحسن قريب إن شاء الله، وأوعدك إن شاء الله نخرج أنا وأنت نتفسح".
يذكر أن شيرين عبد الوهاب كانت قد طرحت مؤخرًا أغنية "مش قد الهوى".
أغنية "مش قد الهوى" من كلمات محمد الغنيمي، وألحان محمد رحيم، وتوزيع أحمد إبراهيم
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