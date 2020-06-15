أحمد الفيشاوي يتجاهل قضايا النفقة ويقضي سهرة مع والدته

شارك الفنان أحمد الفيشاوي جماهيره، بكواليس زيارته لوالدته الفنانة سمية الألفي مساء الأمس، حيث نشر بعض صورة تجمعه بها وكذلك لزوجته وهم في بيت والدته، متجاهلًا القضايا المُقدمة ضده من قبل زوجته هند الحناوي والدة ابنته لينا أحمد الفيشاوي، بسبب عدم تحمله مصايف النفقة الخاصة بها.

وظهر الفيشاوي في الصور التي نشرها عبر حسابه الرسمي بـ”انستجرام”، وهو في بيت والدته، وكانت زوجته ندى الكامل تمسك في يدها ما يشبه الرسمة، وعلق الفيشاوي على الصورة قائلًا: “عن الليلة الماضية معكي يا أمي العزيزة”.

وفي وقت سابق أوضح المحامي شعبان سعيد في تصريح خاص لـ”القاهرة 24″، تفاصيل ظهور ابن جديد في حياة أحمد الفيشاوي، حيث يحمل اسم “تيتوس”، وهو من سيدة ألمانية تُدعى دنيس ولمان، الذي تزوجها عندما كان في رحلة علاجية بألمانيا مع والدته الفنانة سمية الألفي.

وأضاف سعيد أن السيدة دنيس تواصلت معه، حتى يتولى الدفاع عن نجلهاا تيتوس أحمد الفيشاوي، الذي يبلغ من العمر 7-8 سنوات، حتى يحل الطفل على النفقة من والده كما يدافع المحامي عن شقيقته لينا الفيشاوي، من زوجته السيدة هند الحناوي.

وهذه ليست المرة الأولى التي يتجاهل فيها الفيشاوي قضايا النفقة التي تُرفع ضده، حيث صدر عليه حكم بالحبس في بداية العام الجاري بسبب امتناعه عن دفع نفقات نجلته لينا، وتجاهل الأمر كذلك بنشر صورة تجمعه بالفنان حسين فهمي وعائلته، عندما تقابلوا في أحد المطاعم.

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